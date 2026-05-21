Screamer: Milestone veröffentlicht kostenlose Demo und startet Rabatt-Aktion

Der Arcade-Racer Screamer erhält ab sofort eine kostenlose Demo, während gleichzeitig eine zeitlich begrenzte Rabattaktion gestartet wurde.

Screamer kann damit auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie auf PC über Steam und den Epic Games Store ausprobiert werden. Zusätzlich ist der Titel für einen begrenzten Zeitraum um 30 Prozent reduziert erhältlich – sowohl digital als auch in physischer Form.

Die Demo bietet einen ersten umfangreichen Einblick in die frühe Kampagne des Spiels und umfasst Inhalte aus den ersten sechs Kapiteln des illegalen Straßenrennen-Turniers. Spieler steigen direkt in die futuristische Stadt Neo Rey ein, die eine der zentralen Umgebungen des Spiels darstellt.

Zum Start stehen unter anderem das Team „Green Reapers“ sowie die Strecke „Downtown Run“ zur Verfügung. Im Verlauf der Demo werden weitere Inhalte freigeschaltet, darunter zusätzliche Strecken wie „The Port“ und „Stadium Olympus“ sowie weitere Charaktere aus dem Turnier.

Entwickelt wurde das Spiel von Milestone, unterstützt von internationalen Partnern wie Polygon Pictures und Troy Baker. Die Demo enthält zudem zwei Spielmodi, darunter klassische Rennen sowie Team-Rennen, bei denen Kills und Platzierungen gemeinsam über den Erfolg entscheiden.

Ab dem 18. Juni wird zudem ein neues Feature ergänzt: „Ranked Team Races“, das das Online-Erlebnis um eine kompetitive Ranglisten-Komponente erweitert.