Screamer: Neuer Game Modes-Trailer voller Renn-Action

Die Einzelspieler-Kampagne spielt sich im Rahmen von „The Tournament“ ab, dem ambitioniertesten illegalen Straßenrennen, das jemals organisiert wurde.

Fünf rivalisierende Teams liefern sich gnadenlose Rennen ohne Regeln, angetrieben vom Echo-System, einer einzigartigen Technologie, die in jedem Fahrzeug installiert ist und sowohl offensive als auch defensive Aktionen ermöglicht.

Jedes Team hat seine eigene Geschichte mit einzigartigen Motivationen und Identitäten, die sich sowohl im Design der Charaktere als auch in der Ästhetik der Autos widerspiegeln. Im Laufe des Wettbewerbs und wenn man das Spiel mit den verschiedenen Charakteren spielt, entfalten sich die miteinander verflochtenen Erzählungen mittels filmischer Zwischensequenzen. In diesen sind die Stimmen von internationalen Synchron-Sprechern wie Troy Baker und Aleks Le zu hören.

Über die Hauptkampagne hinaus zeigt Screamer mit seinen verschiedenen Spielmodi eine einzigartige Mischung aus rasanten Rennen und intensiven Kämpfen.

In Teamrennen können Spieler ihr ideales Team zusammenstellen, indem sie sich mit einem oder zwei Charakteren ihrer Wahl zusammentun. Der Sieg wird jedoch nicht allein durch die Geschwindigkeit bestimmt, da die endgültige Rangliste die Rennplatzierungen mit der Anzahl der von jedem Teammitglied erzielten KOs kombiniert und somit Zusammenarbeit und taktisches Spiel belohnt.

Die Overdrive-Herausforderung hingegen lässt Risikofreudige direkt das Gaspedal durchtreten. Overdrive steigert Fahrzeugleistung erheblich und ist hier direkt von Beginn des Rennens an aktiv. Jeder Fehler kann fatal sein, da ein Unfall das Rennen beendet und dies zu einer ultimativen Überlebensprobe macht.

Inspiriert von klassischen Arcade-Erlebnissen ist die Score Challenge ein Modus, der Mut und Fahrinstinkt auf die Probe stellt. Die Spieler müssen in einer Reihe von Rennen durch bestimmte Aktionen so viele Punkte wie möglich sammeln, um am Ende des Rennens um einen Spitzenplatz in der Rangliste zu kämpfen. Als Hommage an die Blütezeit des Genres lässt Screamer auch die Herausforderung des Old-School-Arcade-Rennens wieder aufleben, das auf präzisen Rennlinien und kompromissloser Geschwindigkeit basiert.

Im Time Attack-Modus werden Spieler über drei hochintensive Runden auf die Probe gestellt, während der Checkpoint-Modus unerbittlichen Druck ausübt und jede Sekunde zu einem Kampf ums Überleben wird. Im Rennmodus schließlich wird es möglich sein, die volle Kontrolle zu übernehmen und jedes Detail des Wettbewerbs anzupassen, was maximale Freiheit und umfassende Customizing-Optionen für das Gameplay bietet.

Von globalen Matches bis hin zu lokalen Rennen auf der heimischen Couch bietet Screamer auch zahlreiche Multiplayer-Optionen. Ranglisten-Teamrennen sind die ideale Wahl für diejenigen, die einen harten Wettbewerb suchen, während es in privaten Lobbys möglich ist, Rennen mit benutzerdefinierten Regeln zu erstellen und Konkurrenten direkt einzuladen. Schließlich bietet das Mixtape eine wechselnde Playlist mit Rennen und Teamrennen, die online gespielt werden können, während im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler offline für Chaos sorgen können.

Screamer erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und kann direkt vorbestellt werden. Für Sammler gibt es auch eine aufwändige Collector’s Edition mit zahlreichen physischen und digitalen Goodies. Aber wie auch im Spiel an sich, muss man schnell sein, denn die Edition ist nur in limitierter Stückzahl erhältlich.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden: