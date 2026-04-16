Screamer: Offizieller Accolades-Trailer veröffentlicht

Screamer ist am 26. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erschienen und bietet ein neuartiges Arcade-Erlebnis, das innovatives Gameplay mit einer tiefgründigen Geschichte und einer dystopischen, von Anime inspirierten Welt verbindet.
Fünf Teams aus furchtlosen Fahrern sind aufgerufen, ihre Rivalitäten in gnadenlosen Duellen in einem dystopischen Universum auszutragen, das von Anime-Ästhetik und futuristischen Vibes geprägt ist.
Themen wie menschlicher Wille, Rache, Liebe und Gier entfalten sich in filmischen Zwischensequenzen, die in Zusammenarbeit mit Polygon Pictures, einem der renommiertesten Animationsstudios Japans, produziert wurden und die Motive, Geschichten und Geheimnisse jedes Teams enthüllen. Internationale Synchronsprecher, darunter gefeierte Schauspieler wie Troy Baker und Aleks Le, steigern das filmische Erlebnis zusätzlich.
Auch die Presse ist angetan, wie im brandneuen Accolades-Trailer verdeutlicht wird.
Der Accolades-Trailer kann hier angesehen werden:
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Demo wäre nice. Ist schon irgendwie geil. Warte sehnsüchtig auf BLUR 2.
Demo wäre echt nicht falsch
Ich find das Spiel zwar spannend, aber mehr als 30€ ist es mir nicht wert. Bis es 30€ kostet gibt es FH6 und dann brauch erst mal für 6 Monate kein anderes Rennspiel mehr. Fürchte das neue Bleifuss wird sich sehr bescheiden verkaufen, was dazu führt das wir langfristig nur mehr vom Gleichen bekommen und solche Games welche ein bisschen anders sind verschwinden…
Also vom Racing her könnte es mir gefallen, aber dieses Anime Zeug gefällt mir nicht, daher ist es doch uninteressant.
Aber egal, Forza Horizon steht ja in den Startlöchern.