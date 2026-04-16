Screamer: Offizieller Accolades-Trailer veröffentlicht

Screamer ist am 26. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erschienen und bietet ein neuartiges Arcade-Erlebnis, das innovatives Gameplay mit einer tiefgründigen Geschichte und einer dystopischen, von Anime inspirierten Welt verbindet.

Fünf Teams aus furchtlosen Fahrern sind aufgerufen, ihre Rivalitäten in gnadenlosen Duellen in einem dystopischen Universum auszutragen, das von Anime-Ästhetik und futuristischen Vibes geprägt ist.

Themen wie menschlicher Wille, Rache, Liebe und Gier entfalten sich in filmischen Zwischensequenzen, die in Zusammenarbeit mit Polygon Pictures, einem der renommiertesten Animationsstudios Japans, produziert wurden und die Motive, Geschichten und Geheimnisse jedes Teams enthüllen. Internationale Synchronsprecher, darunter gefeierte Schauspieler wie Troy Baker und Aleks Le, steigern das filmische Erlebnis zusätzlich.

Auch die Presse ist angetan, wie im brandneuen Accolades-Trailer verdeutlicht wird.

Der Accolades-Trailer kann hier angesehen werden: