Screamer: Team Anaconda Corp rast auf die Rennstrecke

Gewalttätigkeit, Egoismus und unerbittlicher Ehrgeiz sind die Hauptmerkmale von Anaconda Corp, dem vierten Team der Screamers, das heute von Milestone vorgestellt wurde.

Das Trio, das an Mr. A’s Turnier teilnimmt, repräsentiert eine große Holdinggesellschaft mit weitreichenden Interessen und starken politischen Verbindungen, die ihrer Gründerin Abigail Mertens einen einflussreichen Platz in der Gesellschaft eingebracht haben.

Anführer der Truppe ist Abigails Sohn Gabriel Mertens, der davon besessen ist, aus dem Schatten seiner Mutter herauszutreten und seinen Wert innerhalb des Unternehmens unter Beweis zu stellen. An seiner Seite stehen Hope Kaminsky, eine eiskalte und berechnende Strategin, die nur von persönlichen Zielen getrieben wird, und Dirk van Wyk, ein gewalttätiger Wahnsinniger, der Freude an Grausamkeit hat.

Für das Anaconda Corp ist jedes Rennen nicht nur ein Test der Geschwindigkeit, sondern auch des Opportunismus und der Gerissenheit. Sie sind hier, um Grenzen auszuloten, ihre Dominanz zu behaupten und zu zeigen, dass alles erlaubt ist, wenn es um Macht geht.

Screamer erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Der Anaconda Corp -Trailer kann hier angesehen werden: