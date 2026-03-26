Screamer: Vollgas für den Highscore in Flensburg

Für den Highscore in Flensburg: Screamer von Milestone ist ab sofort erhältlich!

Screamer, das neue Arcade-Rennspiel von Milestone, ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Auf der Grundlage der über 30-jährigen Erfahrung des Studios bei Rennspielen bietet Screamer ein neuartiges Arcade-Erlebnis, das innovatives Gameplay mit einer tiefgründigen Geschichte und einer dystopischen, von Anime inspirierten Welt verbindet.

Screamer ist inspiriert von klassischen JRPGs und katapultiert die Spieler in ein illegales Straßenrennen-Turnier, das vom geheimnisvollen Mr. A organisiert wird.

Fünf Teams aus furchtlosen Fahrern sind aufgerufen, ihre Rivalitäten in gnadenlosen Duellen in einem dystopischen Universum auszutragen, das von Anime-Ästhetik und futuristischen Vibes geprägt ist.

Themen wie menschlicher Wille, Rache, Liebe und Gier entfalten sich in filmischen Zwischensequenzen, die in Zusammenarbeit mit Polygon Pictures, einem der renommiertesten Animationsstudios Japans, produziert wurden und die Motive, Geschichten und Geheimnisse jedes Teams enthüllen. Internationale Synchronsprecher, darunter gefeierte Schauspieler wie Troy Baker und Aleks Le, steigern das filmische Erlebnis zusätzlich.

Der narrative Rahmen des Spiels bestimmt auch das Gameplay, das sich um das Echo-System dreht – eine spezielle Technologie, die in jedem Fahrzeug verbaut ist und sowohl das Rennen als auch den Kampf durch zwei auf Messwerten basierende Ressourcen antreibt: Sync und Entropy.

Sync kann für Boost und Shield genutzt werden, während Entropy zwei offensive Aktionen ermöglicht: Strike und Overdrive. Darüber hinaus bringt das innovative Dual-Stick-System von Screamer, bei dem Lenken und Driften voneinander getrennt steuerbar sind, Präzision und Kontrolle auf ein völlig neues Niveau. Das Ergebnis ist ein Rennerlebnis, bei dem es nicht nur um pure Geschwindigkeit geht, sondern auch darum, Ressourcen zu verwalten und im richtigen Moment zuzuschlagen.

In Anlehnung an Fighting Games verfügt jeder Charakter über einzigartige Spezialfähigkeiten, die ihn vom Rest der Truppe abheben, sowie über eigene Soundtracks.

Diese Fähigkeiten sind eng mit der Entwicklung der Geschichte jedes Teams verknüpft und ermöglichen es jedem Spieler, den Charakter zu finden, der am besten zu seinem Spielstil passt. Wichtig ist, dass die Wahl auch je nach dem zu spielenden Event variieren kann.

Über den Karrieremodus hinaus bilden 32 Strecken in vier Umgebungen die Kulisse für eine Vielzahl von Spielmodi, die alle von Anfang an verfügbar sind und nicht erst freigeschaltet werden müssen.

Ob im Solo- oder Team-Modus – die Spieler werden eine breite Palette an Erlebnissen entdecken, die die einzigartige Mischung von Screamer voll zur Geltung bringen. Teamrennen stellen Geschwindigkeit und Strategie auf die Probe und belohnen Zusammenarbeit und Taktik, während die Overdrive-Herausforderung die Screamer in risikoreiche Rennen mit hohem Gewinnpotenzial bei maximaler Leistung stürzt.

Die Punkte-Herausforderung legt den Schwerpunkt auf Geschicklichkeit, das Verketten von Aktionen und Stunts, um die Punktzahl zu maximieren und in der Rangliste aufzusteigen, während klassische Arcade-Modi wie Zeitrennen und Checkpoint das Paket vervollständigen und Präzision und Timing bis an die Grenzen treiben.

Die Multiplayer-Optionen sind ebenso vielfältig und reichen von Ranglisten-Teamrennen und privaten Lobbys bis hin zu Mixtape-Playlists und rasante Split-Screen-Rennen für bis zu 4 Spieler. In allen Modi belohnt Screamer die Spieler mit neuen kosmetischen Gegenständen zur individuellen Gestaltung jedes Autos sowie mit Zwischensequenzen, Artworks und weiteren Zusatzinhalten, die das Spielerlebnis bereichern.

Screamer bringt den Nervenkitzel klassischer Arcade-Rennspiele in Kombination mit innovativem Gameplay und einer filmreifen Geschichte auf die aktuelle Hardware und ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Für Sammler gibt es auch eine aufwändige Collector’s Edition mit zahlreichen physischen und digitalen Goodies. Aber nur solange der Vorrat reicht.