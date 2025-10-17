Screamer: Vom Weltraum auf die Rennstrecke

Ein neues Team ist bereit, sich auf die Rennstrecken im Untergrund von Neo Rey in Screamer zu begeben.

Milestone hat die Jupiter Stormers vorgestellt, eine Gruppe brillanter Köpfe, die zu Rennfahrern geworden sind und von ihrem unermüdlichen Streben nach Wissen angetrieben werden.

Das Team unter der Leitung von Aisha Waghmare, einer begnadeten Raumfahrtingenieurin mit einer bewegten Vergangenheit, ist ein Ableger des mächtigen Raumfahrtunternehmens „Jupiter Dreams“, das als kommerzieller Vektor und Forschungseinrichtung in der Space Economy tätig ist. An ihrer Seite stehen Lavinia Ricci Antinori, ein junges Talent, das sich beweisen will, und Gregor Falkenstein, ein skrupelloses Wissenschaftsgenie, das von Kybernetik fasziniert ist.

Angetrieben von ihrer Liebe zur Wissenschaft streben die Jupiter Stormers weder Ruhm noch Macht an. Sie wurden von Gage Veloc, dem Mechaniker des Turniers und ehemaligen Kollegen von Aisha, eingeladen, um die Bitterkeit der Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Screamer erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der Jupiter Stormers -Trailer kann hier angesehen werden: