SD Gundam Battle Alliance: Kampfroboter bereiten sich auf den Krieg vor

Im Geschwader stürzen sich Spieler in diesem Jahr in SD Gundam Battle Alliance mit ihrem Mobile Suit in kooperative Kämpfe.

Bandai Namco Entertainment kündigt SD Gundam Battle Alliance an, ein neues Action-RPG, in dem Spieler in Mobile Suits und damit in die Charaktere aus der Geschichte von Mobile Suit Gundam schlüpfen.

Mit stylischem Design, dynamischen Kampfanimationen und beeindruckenden Effekten tauchen Spieler in das Gundam-Universum ein und stellen sich herausfordernden, kooperativen Kämpfen.

Spieler werden durch das seltsame Phänomen namens “Breaks” in eine andere Welt transportiert, wo sie verschiedene Gundam-Geschichten nacherleben und versuchen, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

In ihrem Suit führen Spieler ein Geschwader aus drei Mobile Suits und Piloten aus der gesamten Gundam-Geschichte an und bilden eine Allianz.

SD Gundam Battle Alliance erscheint 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC über Steam und Windows.