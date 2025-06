Sea Fantasy: Action-Rollenspiel angelt im Xbox-Teich

Autor:, in / Sea Fantasy

METASLA veröffentlicht Sea Fantasy, ein Rollenspiel, in dem es darum geht, die Welt durch Angeln zu retten, am 18. Juli 2025 für Xbox One und Xbox Series X|S.

Die Steam-Version wird am 4. Juni mit dem zusätzlichen Szenario „Demon World Edition“ kostenlos erweitert, die in der Xbox-Version schon enthalten ist.

Das Update fügt eine Episode über die Väter der beiden Hauptcharaktere hinzu, die in der Hauptgeschichte nicht behandelt wurde.

Zusätzlich zu den neuen Szenarien werden mit diesem Update die folgenden Inhalte hinzugefügt.

Mehr als 30 neue Sea’Az

Mehr als 10 neue Angelruten

Neue Inselabenteuer

Neue Bosskämpfe und Minispiele