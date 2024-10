Sea of Stars: Dawn of Equinox erscheint im November

Autor:, in / Sea of Stars

Das kostenlose Update Dawn of Equinox für Sea of Stars erscheint im November mit den am meisten gewünschten Features und Verbesserungen.

Sea of Stars-Entwickler und -Publisher Sabotage Studio kündigte an, dass Dawn of Equinox, ein kostenloses Inhalts-Update für das rundenbasierte RPG, das von der goldenen Ära der Rollenspielklassiker der 90er Jahre inspiriert ist, am 12. November für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen wird.

Nach einem Jahr unglaublicher Unterstützung durch die Sea of Stars-Community ist Dawn of Equinox das Geschenk von Sabotage Studio, um sich bei mehr als 5 Millionen Spielern für ihre unerschütterliche Liebe und Unterstützung für Sea of Stars zu bedanken.

Dawn of Equinox enthält einige der am meisten gewünschten Features und Verbesserungen, die durch das Feedback der Spieler entstanden sind.

Das Update repräsentiert die vollständig realisierte Vision von Sabotage Studio für das spektakuläre Abenteuer von Sea of Stars.

Feature von Dawn of Equinox

Völlig neuer lokaler Koop: Die Geschichte von Sea of Stars kann von bis zu drei Spielern komplett durchgespielt werden, wobei Verbündete gemeinsam die Welt durchqueren und eine neue Koop Timed Hits-Kampfmechanik meistern können.

Kampf 2.0: Die Hinzufügung von Mystery Locks bringt eine neue Gameplay-Schleife mit sich, in der es darum geht, die Möglichkeiten zum Brechen der Bannsprüche von Feinden aufzudecken, sobald ein neuer Typ im Kampf auftaucht.

Zusammen mit den „Enthüllungs“-Funktionen, die einigen Spezialfähigkeiten der spielbaren Charaktere hinzugefügt wurden, bleiben die Kombopunkte nun nach dem Kampf erhalten und bieten neue Möglichkeiten, bestimmte Begegnungen zu öffnen oder verschiedene Schadensarten an Gegnern zu testen, um ihre Schlösser zu enthüllen.

Ein umfassender Balancing-Pass wurde ebenfalls durchgeführt, um sowohl diese neuen Änderungen als auch das Feedback der Spieler seit der Veröffentlichung zu berücksichtigen.

Ein überarbeiteter Prolog: Durch die Einführung von Kämpfen für die jungen Versionen der Helden wird die Struktur der Rückblende abgeschafft und die Handlung direkt in den Prolog integriert.

Bonus Cinematic Scene: Eine völlig neue Zwischensequenz wurde hinzugefügt, um einen entscheidenden Moment des ursprünglichen Abenteuers hervorzuheben, der als „Pfade auf dem Wasser“ bezeichnet wird.

Ein Relikt aus dem Speedrunner-Modus: Dieser neue Gegenstand aktiviert eine Reihe von Funktionen, die für diejenigen hilfreich sind, die eine neue persönliche Bestleistung oder einen Weltrekord aufstellen wollen.

Schwierigkeitsgrad-Voreinstellungen: Beim Start eines neuen Spiels stehen nun drei Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, die mithilfe der Relikte des Spiels voreingestellt sind. Außerdem wurden neue Relikte hinzugefügt, sowohl für die Lebensqualität als auch für die Anpassung des Schwierigkeitsgrads.

Verbesserte Papageien-Reliquie: Der geheimnisvolle Papagei von Sea of Stars hat ein paar neue Tricks gelernt, um den Spielern beim Aufspüren von übersehenen Herausforderungen und Sammelobjekten besser zu helfen.

Lokalisierung in Quebecois: Eine umfassende französisch-kanadische Übersetzung für die besten Solstice Warriors aus Quebec.

Verbesserungen der Lebensqualität: Eine Konstellation allgemeiner Updates und Verbesserungen, die die gesamte Kampagne von Sea of Stars umfassen.

Dawn of Equinox erscheint vor Throes of the Watchmaker, einem kostenlosen DLC, der im Frühjahr 2025 veröffentlicht wird und eine komplett neue Storyline, einen neuen spielbaren Charakter und mehr als Zugabe zum ursprünglichen Abenteuer von Sea of Stars bietet.

In Throes of the Watchmaker begeben sich die Sea of Stars-Haupthelden Valere und Zale in eine magische Miniatur-Uhrwerkwelt, die von einem verfluchten Karneval bedroht wird, der die Solstice-Krieger dazu zwingt, sich an ungewohnte Regeln anzupassen, um ihre Kräfte von Sonne und Mond voll zu beherrschen.

Die gesamte Geschichte von Throes of the Watchmaker wird auch im Local Co-op Feature spielbar sein, das in Dawn of Equinox erscheint.