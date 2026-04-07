Sea of Stars: Erscheint für Mobile komplett ohne Werbung und Mikrotransaktionen

Ein neuer Schritt für Sea of Stars steht bevor, denn das beliebte Retro RPG erscheint am 7. April erstmals für mobile Plattformen.
Die Umsetzung bringt das komplette Abenteuer auf Smartphones und Tablets und setzt dabei auf ein Modell, das in der heutigen mobilen Landschaft selten geworden ist. Der Titel wird zu einem festen Preis angeboten (aktuell ist noch kein Preis bekannt) und verzichtet vollständig auf Werbung oder zusätzliche Mikrotransaktionen, sodass Spieler das gesamte Erlebnis ohne Unterbrechungen genießen können.
Die Entwickler betonen, wie sehr sie sich darauf freuen, das Abenteuer einem neuen Publikum zugänglich zu machen.
Die mobile Version soll Spielern weltweit die Möglichkeit geben, die Reise der Helden in einer Form zu erleben, die sich nahtlos in den Alltag einfügt. Die Umsetzung wurde in Zusammenarbeit mit Playdigious realisiert, die bereits für hochwertige Mobile-Adaptionen anderer Titel bekannt sind.
Mit dem Release erweitert Sea of Stars seine Reichweite und bringt seine Mischung aus klassischem RPG-Flair, rundenbasierten Kämpfen und atmosphärischem Pixel Art-Stil auf eine weitere Plattform. Die mobile Version soll das vollständige Erlebnis bieten und gleichzeitig sicherstellen, dass der Einstieg für neue Spieler so unkompliziert wie möglich bleibt.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf Mobile zocken macht null Bock.
Warum?
Ich finds einfach unsympathisch. Es gibt wenig Premium-Titel ohne Werbung und ohne Ende Ingame-Shops. Die Steuerung is fürn Arsch. Aber ist ja Geschmacksache. Wenn du das gerne magst, dann ist das so.
Sehr cool, heute kommt mein neues Handy, noch schnell eines wegen der kommenden Wirtschaftskrise gekauft, vor die Preise explodieren ….
Aber werde es trotzdem nicht dafür kaufen 😁, das spiele ich dann lieber auf der Switch 2.
Ich hätte eher in Sprit angelegt 😅😆
🤯😵💫💀 ….
Es musste eh ein neues Handy her, der Akku hat gestreickt (4 1/2 Jahre hatte ich das jetzt), brauchte auch mehr RAM wegen den ganzen Apps (12 GB jetzt) ☺️.
Wieso sollte es? Sieht nicht nach F2P aus.
Kenne das Spiel nicht und werde es auch nicht spielen, aber das hat tatsächlich Seltenheitswert. Feiner Zug, so macht das Spielen dann auch wieder etwas mehr Spaß.
Seltenheitswert? Ist es nicht Standard, dass Premium-Apps ohne Werbung daherkommen? Und einen Ingame-Shop hat das Spiel eben nicht, da extra für Mobile noch einen reinzumachen, wäre dumm gewesen.
Ich bin davon ausgegangen, dass das Spiel auf den nicht mobilen Plattformen eben über einen Ingame Shop verfügt, der für das Weiterkommen essenziell ist. Wie es eben bei F2P Spielen so üblich ist.
Gerade Mobile Spiele sind eigentlich darauf ausgelegt Werbung und einen Ingame Shop zu haben, damit Spieler gedrängt werden, etwas zu kaufen, um schneller einen Fortschritt zu erzielen.
Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht und habe mich darüber auch nicht informiert, aber die üblichen RPGs auf Mobilgeräten folgen immer dem gleichen Prinzip und dieses hätte ich diesem normalerweise auch zugeordnet.
Wenn es von Anfang an keinen Shop oder sonstiges hat, dann macht es natürlich keinen Sinn, so etwas zu integrieren und sollte somit natürlich auch zu einem Festpreis angeboten werden. Allerdings hätte man sich diese besondere Ankündigen auch sparen und das Spiel einfach regulär anbieten können.
Achso. Nee, ist kein f2p. Kostet 34-35 € auf anderen Plattformen, soweit ich weiß. Für Android jetzt 9 €.
Ja, dass man das explizit so bewerben muss, ist tatsächlich etwas überflüssig, da hast du Recht.
Wieso sollte es da auch Microtransaktionen geben.
Gabs ja auf der Konsole auch nicht.
Das Spiel ansich ist super. Kann man jedem empfehlen.
Müsste ich auch noch zocken, werde ich aber nicht auf dem Handy machen.