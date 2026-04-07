Sea of Stars: Erscheint für Mobile komplett ohne Werbung und Mikrotransaktionen

Sea of Stars erscheint heute am 7. April für Mobile – komplett ohne Werbung und Mikrotransaktionen.

Ein neuer Schritt für Sea of Stars steht bevor, denn das beliebte Retro RPG erscheint am 7. April erstmals für mobile Plattformen.

Die Umsetzung bringt das komplette Abenteuer auf Smartphones und Tablets und setzt dabei auf ein Modell, das in der heutigen mobilen Landschaft selten geworden ist. Der Titel wird zu einem festen Preis angeboten (aktuell ist noch kein Preis bekannt) und verzichtet vollständig auf Werbung oder zusätzliche Mikrotransaktionen, sodass Spieler das gesamte Erlebnis ohne Unterbrechungen genießen können.

Die Entwickler betonen, wie sehr sie sich darauf freuen, das Abenteuer einem neuen Publikum zugänglich zu machen.

Die mobile Version soll Spielern weltweit die Möglichkeit geben, die Reise der Helden in einer Form zu erleben, die sich nahtlos in den Alltag einfügt. Die Umsetzung wurde in Zusammenarbeit mit Playdigious realisiert, die bereits für hochwertige Mobile-Adaptionen anderer Titel bekannt sind.

Mit dem Release erweitert Sea of Stars seine Reichweite und bringt seine Mischung aus klassischem RPG-Flair, rundenbasierten Kämpfen und atmosphärischem Pixel Art-Stil auf eine weitere Plattform. Die mobile Version soll das vollständige Erlebnis bieten und gleichzeitig sicherstellen, dass der Einstieg für neue Spieler so unkompliziert wie möglich bleibt.