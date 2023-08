Sea of Stars: JRPG knackt 100.000-Exemplare am ersten Tag

Autor:, in / Sea of Stars

Das klassische JRPG Sea of Stars legt mit 100.000 verkauften Spielen einen erfolgreichen Start hin.

Bereits im Vorfeld machte das Rollenspiel Sea of Stars auf sich aufmerksam, schließlich erinnert das Spiel dank ausgefeilter Optik an die schönen Klassiker längst vergangener Tage.

Direkt am ersten Tag, konnte das Rollenspiel diese Aufmerksamkeit nutzen, denn der Verkauf verläuft ausgezeichnet. Das mit derzeit 90 Punkten auf Metacritic.com bewertete Sea of Stars schaffte es am Tag seiner Veröffentlichung, die Marke von 100.000 verkauften Spielen zu knacken.