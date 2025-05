Sea of Stars: Kostenloser DLC Throes of the Watchmaker veröffentlicht

Autor:, in / Sea of Stars

Kostenloser DLC Throes of the Watchmaker für Sea of Stars veröffentlicht.

Sabotage Studio, Entwicklungsstudio und Publisher von Sea of Stars, veröffentlicht den kostenlosen, mehrstündigen DLC für das RPG, das bereits über 6 Millionen Spieler in seinen Bann gezogen hat.

Der Throes of the Watchmaker-DLC ist ein Dankeschön für die überwältigende Unterstützung der Fans seit der Veröffentlichung von Sea of Stars. Ab sofort können Spieler die Erweiterung kostenlos auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One herunterladen.