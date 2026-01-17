Sea of Stars: Mobile-Version erscheint im April

Image: Sabotage Studio

Im April soll das Rollenspiel Sea of Stars für mobile Endgeräte veröffentlicht werden.

Mit der Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und dem PC ist das Rollenspiel Sea of Stars für eine Vielzahl an Plattformen verfügbar. Mobile Endgeräte waren bisher nicht vertreten – doch das wird sich bald ändern.

Entwickler Sabotage Studio hat sich mit dem Indie-Publisher Playdigious zusammengetan und eine Mobile-Version von Sea of Stars erstellt, die offiziell am 7. April erscheinen soll. Ganz im Gegensatz zum vorherrschenden Mobile-Trend verspricht man, komplett auf Werbung und Mikrotransaktionen zu verzichten.

Schon jetzt kann Sea of Stars Mobile im AppStore und auf GooglePlay vorbestellt werden. Vorbesteller profitieren dabei von einem zehnprozentigen Preisnachlass.

