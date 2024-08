Sea of Stars: Throes of the Watchmaker DLC angekündigt

Autor:, in / Sea of Stars

Im nächsten Jahr wird mit Throes of the Watchmake ein DLC für Sea of Stars erscheinen.

Sabotage Studio enthüllte Throes of the Watchmaker, ein brandneues Abenteuer, das im Frühjahr 2025 als kostenloser DLC für Sea of Stars erscheint, das gefeierte rundenbasierte Rollenspiel, das von der goldenen Ära der Rollenspielklassiker der 90er Jahre inspiriert ist.

Throes of the Watchmaker wird für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

In Throes of the Watchmaker kehren Valere und Zale, die beiden Protagonisten von Sea of Stars, die dazu bestimmt sind, die Welt zu beschützen, zu einem der faszinierendsten Charaktere zurück, den sie während ihres Abenteuers kennengelernt haben – dem Watchmaker.

In Throes of the Watchmaker wagen sich Valere und Zale in die magische Miniaturuhrwerkwelt von Horloge. Die Bewohner dieses Landes werden von einem verfluchten Karneval bedroht, der die Sonnenwende-Krieger dazu zwingt, sich an ungewohnte Regeln anzupassen, um die Kräfte von Sonne und Mond vollständig zu beherrschen.

Der DLC führt einen überarbeiteten Kampfstil für Zale ein, der sein typisches Schwert gegen einen geschickten Jongleur eintauscht, und für Valere, die auf ihren Stab verzichtet, um als Akrobatin zu glänzen.

Mit dem DLC wird außerdem ein völlig neuer spielbarer Charakter eingeführt: Artificer, ein mechanisierter, laserschwingender Scharfschütze, sowie zusätzliche Gebiete, Musik, Rätsel und Gegner.

Der Hauptkomponist von Sea of Stars, Eric W. Brown, wird einen mitreißenden neuen Soundtrack für Throes of the Watchmaker kreieren, erneut in Zusammenarbeit mit Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger), der als Gastkomponist mit zusätzlichen Original-Songs zurückkehren wird.

Throes of the Watchmaker folgt auf das lokale Koop-Update von Sea of Stars, eine separate, kostenlose Erweiterung, die es drei Spielern ermöglicht, das Hauptabenteuer von Sea of Stars gemeinsam zu erleben.

Der lokale Mehrspielermodus bleibt den Wurzeln des Spiels treu und lässt jeden Spieler über eine neue Co-op Timed Hits-Mechanik an der Fortbewegung und am Kampf teilnehmen.

Die gesamte Geschichte von Throes of the Watchmaker wird auch im Drei-Personen-Koop-Modus spielbar sein.