Sea of Stars: Über eine Stunde an Gameplay-Material veröffentlicht

Sabotage Studios hat über eine Stunde an Gameplay-Material zum Moorland Dungeon vom kommenden Spiel Sea of Stars bereitgestellt.

Kommendes Jahr soll Sea of Stars den Weg auf die Konsolen und den PC finden. Das Prequel zu The Messenger ist ein rundenbasiertes RPG. Der Entwickler, Sabotage Studios, will in Sea of Stars modernes Gameplay mit einem Hauch Nostalgie verbinden.

Sabotage Studios hat jetzt nach dem letzten Summer Games Fest 2020-Trailer weiteren Content für euch bereitgestellt. Weiter unten könnt ihr euch über eine Stunde an Gameplay in dem Moorlands Dungeon auf der Insel Sleeper Island anschauen:

