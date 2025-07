Sea of Thieves: Benutzerdefinierte Server im Abo-Modell

Autor:, in / Sea of Thieves

Sea of Thieves erhält im nächsten Jahr benutzerdefinierte Server in einem Abo-Modell.

Das Team von Sea of Thieves hat sich zum ersten Mal für eine Community Direct versammelt, um spannende Neuigkeiten mit all den Piraten da draußen zu teilen.

Wie Rare bekannt gab, wurde die NDA aus dem Sea of Thieves Insider-Programm entfernt, um sich mehr der Community zu öffnen. Es gibt also keine Geheimhaltungsvereinbarung. Stattdessen will man Gespräche anregen und erlaubt es Teilnehmern darüber zu reden, Aufnahmen zu machen oder sogar zu streamen.

Im nächsten Jahr soll das Programm sogar einen Relaunch erfahren.

Während die Seasons weiterhin drei Monate andauern werden, wird man die Inhalte über den Zeitraum bereitstellen. Konkret bedeutet das pro Monat ein Update mit Inhalten.

Mit Season 17 wird es diesen klareren Spielrhythmus bzw. diese Struktur geben:

Monat 1: Weitere Sandbox-Funktionen und Einrichtung der Spielwelt

Monat 2: Großes Live-Event, aufgewertet und erweitert mit Story-Elementen

Monat 3: „Call to Action”-Moment für Spieler, Überarbeitung und Neubelebung der Sandbox-Inhalte

Zusätzlich dazu wird es dazu es ein Community-Wochenende im ersten Monat einer Season sowie ein Gold & Glory-Event im letzten Monat geben.

Im Livestream gab es auch erste Informationen zu Season 18. Hier wird Rare den Schwerpunkt auf „The Devil’s Roar“ setzen. Es heißt, man will das Emissary-Spiel sowie die allgemeinen Aktivitäten in der Region ankurbeln.

Ebenfalls Bestandteil von Season 18 werden neue Ancient Shrines und ein erweitertes Smugglers‘ League-Gameplay sein.

Schließlich kündigte man ein neues brandneues Toolset an, mit dem Spieler im nächsten Jahr benutzerdefinierte Server erstellen können. Sie werden Teil eines Abonnementmodells sein, zu dem weitere Vorteile als Teil eines Premium-Pakets angeboten werden.

Rare sagt über die an die Bedürfnisse angepassten Server: „Benutzerdefinierte Server bieten eine Reihe verschiedener Funktionen, darunter eine private, anpassbare Sandbox. Mit Reglern, Schaltern und Befehlen zur Steuerung des Servererlebnisses können Abonnenten beispielsweise Gegner und Beute auf Befehl spawnen, KI-Gegner deaktivieren und sicherstellen, dass die Umgebung für alle möglichen Spielereien geeignet ist, die sie sich ausdenken.“ „Außerdem können sie Safer Seas-Flotten betreiben, einen Server mit Freunden füllen und nach Herzenslust herumalbern, während sie gleichzeitig Belohnungen auf dem gleichen Niveau wie in der Solo-Version von Safer Seas verdienen. Und schließlich bietet eine Filmkamera den Spielern ein Toolset, das dem unseres eigenen Videoteams ähnelt, wenn es diese wunderschönen Gameplay-Trailer zusammenstellt.“

Schaut euch die Aufzeichnung der Community Direct an, um mehr über diese und weitere Ankündigungen zu Sea of Thieves zu erfahren und lest ein Artikel auf seaofthieves.com: