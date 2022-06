Sea of Thieves: Captains of Adventure Season 7 präsentiert

Autor:, in / Sea of Thieves

RARE und Microsoft haben beim Xbox & Bethesda Showcase Captains of Adventure Season 7 für Sea of Thieves enthüllt.

Die Captaincy hält Einzug in die Welt von Sea of Thieves. Mit der Neuerung geben Spieler ihren Schiffen Namen, gestalten sie individuell, speichern Beladungen zwischen den Sitzungen und vieles mehr.

Werft im neuen Trailer einen musikalischen Blick auf das, was Sea of Thieves Season 7 bieten wird, wenn Captaincy am 21. Juli 2022 ins Spiel kommt. Vom Kauf, Benennen und Anpassen von Schiffen bis hin zum Speichern eurer Ausrüstung und dem Zugang zu schnellen Cash-in-Punkten, ist für Piraten einiges dabei und es ist an der Zeit, ein Kapitän zu werden!