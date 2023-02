Sea of Thieves: Community Day startet am 11. Februar

Autor:, in / Sea of Thieves

Die Sea of Thieves Community Party startet am 11. Februar und ihr alle seid herzlich eingeladen. Besondere Boni gibt es noch dazu!

Auf geht’s Piraten! Macht mit beim nächsten Community-Tag von Sea of Thieves am 11. Februar. Der Sea of Thieves „Season Eight Community Day“ wird vom 11. bis 12. Februar (10 Uhr UTC) stattfinden.

Alle Spieler können mit ihrer Anwesenheit dabei helfen, den Rang des Abgesandten der Community zu erhöhen, wodurch Gold, Ruf und saisonaler Ruhm im Spiel freigeschaltet werden. Zusätzliche Anreize sind Verkäufe, Twitch-Drops, Aufrufe an die Community und ein feierlicher Stream aus Rares Taverne vor Ort.