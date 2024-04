Sea of Thieves: Cross-Progression und mehr Features für PlayStation 5

Autor:, in / Sea of Thieves

In einem neuen Blogpost seitens Entwickler Rare beantwortete man nun zahlreiche Fragen zum bevorstehenden Release von Sea of Thieves für die PlayStation 5.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung der PlayStation 5-Portierung des einstigen PC- und Xbox-exklusiven Sea of Thieves, veröffentlicht Entwickler Rare kürzlich ein Q&A und sprach ausführlicher über neue Features und Möglichkeiten.

So gab man unter anderem bekannt, dass jeder Spieler auf Sonys aktueller Heimkonsole ein Microsoft-Konto besitzen muss, um das Open-World-Abenteuer zu starten. Spieler, die bereits wiederholt in See stechen, können mit der Verknüpfung ihres PlayStation- und Microsoft-Kontos so auch ihren bisherigen Fortschritt übernehmen.

Außerdem lassen sich später über die offizielle Webseite des Titels der aktuelle Fortschritt einsehen.

Der DualSense Controller wird ebenfalls unterstützt, inklusive haptisches Feedback und adaptive Trigger. Außerdem gibt es 120fps in 1080p und PlayStation Portal-Support.

Zudem ging der britische Entwickler näher auf die Multiplayer-Erfahrung ein. So müssen Spieler nicht zwangsläufig eine kostenpflichtige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzen. Wer auf Freunde und andere Spieler verzichten kann, darf auch ohne Sonys Abo-Dienst loslegen. PlayStation Plus bleibt für alle, die einer Piratenbande beitreten möchten, gegen andere Spieler antreten oder auch an Welt-Events teilnehmen wollen, allerdings obligatorisch.

Als besonderes Schmankerl sollen zudem PlayStation-eigene Server zur Verfügung stehen. So könnt ihr euer Spielerlebnis auf ausschließlich PlayStation 5-Spieler begrenzen. Crossplay wird ebenfalls zur Verfügung stehen. Wer sich auf der PlayStation 5 also mit anderen Piraten auf dem PC oder den Xbox-Heimkonsolen messen möchte, kann dies auch jederzeit tun.

Sea of Thieves erscheint am 30. April auf der PlayStation 5. Wer den Titel bereits vorbestellt hat, kann vom 12. bis zum 15. April außerdem an der geschlossenen Beta teilnehmen.