Autor:, in / Sea of Thieves

Der Entwickler von Sea of Thieves liefert Spielern erste Details zur Rätseljagd The Hoarder’s Hunt, die bald auf der Xbox startet.

The Hoarder’s Hunt ist ein neues Mysterium in Sea of Thieves, dass Rare bisher nur angeteasert hat. Worum es in dieser zweiten Rätseljagd für das Piratenspiel geht, erzählt der Entwickler in einem neuen Video.

Demnach werden Spieler dazu ermutigt, mit der Community zusammenzuarbeiten, um den Mord an einem geliebten Seehund aufzuklären. Zur Aufklärung des Rätsels werden Social-Media-Mechanismen, ARG-Elemente und Hinweise im Spiel angewendet.

Die Piratenjagd startet am 11. Mai und geht über einen Zeitraum von vier Wochen. Teilnehmer können bei dem Event einen echten Gold Hoarders Skull gewinnen.

Weitere Informationen zu The Hoarder’s Hunt und den Teilnahmebedingungen findet ihr auf seaofthieves.com.