Sea of Thieves: Entwickler-Video zu Legend of Monkey Island

Autor:, in / Sea of Thieves

Erfahrt mehr über die zweite Tall Tale von The Legend of Monkey Island in diesem neuen Video zu Sea of Thieves.

Seit einigen Tagen ist die zweite Questreihe von The Legend of Monkey Island im Piratenspiel Sea of Thieves spielbar.

In einem neuen Video könnt ihr jetzt mehr zur Geschichte erfahren. So berichtet Rare im zweiten Deep Dive Video zu The Legend of Monkey von beleidigenden Schwertkämpfen, Seilrutschen und verrückten Verkäufern, die mit ihren Armen herumfuchteln, während man euch mehr über die einzigartigen Herausforderungen von Melee Island erzählt.

Darüber hinaus gibt es in dieser Meldung weitere Details zum Crossover, inklusive eines Rückblickes über die bisherigen Geschehnisse.