Sea of Thieves: Erste Bilder veröffentlicht, Gameplay-Premiere angekündigt

Autor:, in / Sea of Thieves

Das Season Three Update inklusive Sea of Thieves: A Pirate’s Life wird allen Sea of Thieves-Spielern kostenlos zur Verfügung stehen, die das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder über Steam gekauft haben, oder Spielern, die mit Xbox Game Pass Zugang dazu haben. Für weitere Informationen zur dritten Staffel, wenn sie am 22. Juni erscheint

RARE gibt bekannt: „Als Teil einer bedeutsamen Zusammenarbeit zwischen Xbox, Rare und Disney haben wir vor kurzem angekündigt, dass das kommende Sea of Thieves Season 3-Update von Sea of Thieves von A Pirate’s Life angeführt werden wird – eine komplett neue Reihe von erzählerischen Geschichten, die Captain Jack Sparrow und seine berüchtigte Crew von jenseits des Horizonts bringen, um ein unglaubliches neues Abenteuer zu starten.“ „Wir haben bereits einen Cinematic-Trailer veröffentlicht, um den Spielern einen Vorgeschmack auf die zu erwartende Geschichte zu geben, aber wir wissen, dass die Fans begierig darauf sind, mehr von dem spannenden Gameplay, den fesselnden neuen Gegnern und den unvergesslichen Orten zu sehen, denen sie begegnen und die sie erkunden werden, während sie daran arbeiten, die Pläne des berüchtigten Davy Jones zu durchkreuzen.“ „Deshalb freuen wir uns sehr, eine neue Auswahl an Bildern aus Sea of Thieves: A Pirate’s Life zu präsentieren. Sie bieten einen näheren Blick auf Jack Sparrow, einige der denkwürdigen Orte, die die Spieler in seiner Begleitung bereisen werden, und nur einige der Fallen und Bedrohungen, die auf sie lauern.“

RARE hat außerdem angekündigt, dass der Sea of Thieves: A Pirate’s Life Gameplay-Trailer während der Xbox Games Showcase Extended Broadcast, heute am Donnerstag, dem 17. Juni 2021 ab 19:00 Uhr veröffentlicht wird.