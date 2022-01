Sea of Thieves: Event mit exklusiven Einblicken zur nächsten Season angekündigt

Autor:, in / Sea of Thieves

Spart euren Rum für später in dieser Woche auf, denn für Sea of Thieves wurde ein Preview Event mit exklusiven Einblicken zur nächsten Season angekündigt.

Im Piratenspiel Sea of Thieves werden die Segel noch lange nicht gestrichen. Ganz im Gegenteil: das Jahr 2022 soll das bisher größte Jahr für das Spiel werden.

Das verspricht Rare im Video zu seiner Ankündigung für ein anstehendes Preview Event.

Das Sea of Thieves 2022 Preview Event wird am 27. Januar, also schon an diesem Donnerstag, um 19:00 Uhr unserer Zeit stattfinden.

Für Spieler soll es dann eine Bootsladung an Überraschungen geben und eine Vorschau darauf, was für das nächste Spieljahr und die nächste Season geplant ist.