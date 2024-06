Sea of Thieves: Im Mai bestverkauftes Spiel im PlayStation Store

Autor:, in / Sea of Thieves

Sea of Thieves war im Mai in Nordamerika und Europa das am häufigsten heruntergeladene PlayStation 5-Spiel im Playstation Store.

Das von Rare entwickelte Sea of Thieves ist eines der ersten Spiele der Xbox Game Studios, das auch für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde. Seit Ende April ist das Piratenabenteuer auch auf der Sony-Konsole verfügbar.

Dass sich dieser Schritt durchaus bezahlt gemacht hat, zeigen jetzt neu veröffentlichte Zahlen aus dem Playstation Store. Dort lag Sea of Thieves im Mai sowohl in Nordamerika als auch in Europa auf dem ersten Platz der Download-Charts.

In Nordamerika folgen Madden NFL 24 und Call of Duty: Modern Warfare III auf den Plätzen zwei und drei, in Europa sind es Grand Theft Auto V und F1 24. Mit Helldivers 2 liegt das erste, auf Konsolen exklusiv für PlayStation veröffentlichte Spiel, auf Platz vier beziehungsweise fünf.