Sea of Thieves: Katzenohren auf hoher See? Mit dem Juli-Update möglich

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Image: Microsoft

Sea of Thieves dreht im Juli auf: Neue Events, Ausrüstung und Katzenohren warten.

Neue Aktivitäten, frische Ausrüstung und sogar Katzenohren warten im Juli auf die Piraten von Sea of Thieves. Rare stellt die Inhalte des aktuellen Updates in einem neuen Trailer vor und gibt einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten der kommenden Wochen.

Im Mittelpunkt stehen mehrere zeitlich angesetzte Events. Dazu zählt Gold & Glory, bei dem sich erfahrene Freibeuter erneut ins Abenteuer stürzen können.

Ebenfalls auf dem Programm steht der nächste Bilge Rats Weekender, der weitere geplante Aktivitäten auf die Meere bringt.

Neben den Events gibt es neue Ausrüstung, für die Spieler ihr angesammeltes Gold ausgeben können. Wer seine Piraten lieber optisch auffällig ausstattet, bekommt ebenfalls eine ungewöhnliche neue Möglichkeit.

Über Twitch Drops lässt sich ein Feline Bandana erhalten. Das Accessoire verpasst dem eigenen Piraten kurzerhand Katzenohren und dürfte damit zu den auffälligeren kosmetischen Belohnungen des Juli-Updates gehören.

Der neue Trailer fasst die aktuellen Inhalte und bevorstehenden Aktivitäten von Sea of Thieves zusammen.

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13 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 323760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.07.2026 - 16:08 Uhr

    Wieso bei Katzenohren aufhören? Gebt den Spielern das ganze Furry-Zeugs

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      • DrFreaK666 323760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.07.2026 - 22:10 Uhr
        Antwort auf Duranir

        Wollte damit ausdrücken, dass da bei einem Piraten-Setting nichts zu suchen hat. Stellt dir vor sowas gäbs in Assassin’s Creed IV: Black Flag

        1
  6. LaGeaR 13145 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 26.07.2026 - 22:47 Uhr

    Anfangs hat es Spaß gemacht aber dann kam die langweilige Routine rein und ich hab darauf dann keine lust mehr gehabt. Mich kriegt man mit sinnlosen immersionskiller Skins erst recht nicht zurück ins Spiel.

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    • DennisG89 100580 XP Profi User | 27.07.2026 - 06:29 Uhr
      Antwort auf LaGeaR

      geht uns genauso, haben auch schon unzählige Stunden drauf. Aber irgendwie ist derzeit die Luft raus,

      0

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