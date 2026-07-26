Sea of Thieves: Katzenohren auf hoher See? Mit dem Juli-Update möglich

Neue Aktivitäten, frische Ausrüstung und sogar Katzenohren warten im Juli auf die Piraten von Sea of Thieves. Rare stellt die Inhalte des aktuellen Updates in einem neuen Trailer vor und gibt einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten der kommenden Wochen.
Im Mittelpunkt stehen mehrere zeitlich angesetzte Events. Dazu zählt Gold & Glory, bei dem sich erfahrene Freibeuter erneut ins Abenteuer stürzen können.
Ebenfalls auf dem Programm steht der nächste Bilge Rats Weekender, der weitere geplante Aktivitäten auf die Meere bringt.
Neben den Events gibt es neue Ausrüstung, für die Spieler ihr angesammeltes Gold ausgeben können. Wer seine Piraten lieber optisch auffällig ausstattet, bekommt ebenfalls eine ungewöhnliche neue Möglichkeit.
Über Twitch Drops lässt sich ein Feline Bandana erhalten. Das Accessoire verpasst dem eigenen Piraten kurzerhand Katzenohren und dürfte damit zu den auffälligeren kosmetischen Belohnungen des Juli-Updates gehören.
Der neue Trailer fasst die aktuellen Inhalte und bevorstehenden Aktivitäten von Sea of Thieves zusammen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wieso bei Katzenohren aufhören? Gebt den Spielern das ganze Furry-Zeugs
Fursuit oder ganz Anthro? 😉
Wollte damit ausdrücken, dass da bei einem Piraten-Setting nichts zu suchen hat. Stellt dir vor sowas gäbs in Assassin’s Creed IV: Black Flag
Katzenohren sind ja wohl etwas unpassend für ein Piratenspiel.
Stimmt, Hundeohren sind viel besser 🤭
Weder noch 🙈.
Fände Ratten Ohren wären passend 😅✌🏻
Das ändert einfach alles.
für mich nicht wirklich interessant 🤔
Peinlich.
Anfangs hat es Spaß gemacht aber dann kam die langweilige Routine rein und ich hab darauf dann keine lust mehr gehabt. Mich kriegt man mit sinnlosen immersionskiller Skins erst recht nicht zurück ins Spiel.
geht uns genauso, haben auch schon unzählige Stunden drauf. Aber irgendwie ist derzeit die Luft raus,
so ein Blödsinn mit den Katzenohren, passt einfach nicht zum Spiel