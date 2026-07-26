Sea of Thieves: Katzenohren auf hoher See? Mit dem Juli-Update möglich

Sea of Thieves dreht im Juli auf: Neue Events, Ausrüstung und Katzenohren warten.

Neue Aktivitäten, frische Ausrüstung und sogar Katzenohren warten im Juli auf die Piraten von Sea of Thieves. Rare stellt die Inhalte des aktuellen Updates in einem neuen Trailer vor und gibt einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten der kommenden Wochen.

Im Mittelpunkt stehen mehrere zeitlich angesetzte Events. Dazu zählt Gold & Glory, bei dem sich erfahrene Freibeuter erneut ins Abenteuer stürzen können.

Ebenfalls auf dem Programm steht der nächste Bilge Rats Weekender, der weitere geplante Aktivitäten auf die Meere bringt.

Neben den Events gibt es neue Ausrüstung, für die Spieler ihr angesammeltes Gold ausgeben können. Wer seine Piraten lieber optisch auffällig ausstattet, bekommt ebenfalls eine ungewöhnliche neue Möglichkeit.

Über Twitch Drops lässt sich ein Feline Bandana erhalten. Das Accessoire verpasst dem eigenen Piraten kurzerhand Katzenohren und dürfte damit zu den auffälligeren kosmetischen Belohnungen des Juli-Updates gehören.

Der neue Trailer fasst die aktuellen Inhalte und bevorstehenden Aktivitäten von Sea of Thieves zusammen.