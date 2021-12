Sea of Thieves: Kostenlose Geste für fünf Millionen Spieler auf Steam

Das Piratenspiel Sea of Thieves feiert über fünf Millionen Spieler auf Steam.

Dieser Meilenstein wird gefeiert, in dem Rare allen Spielern bis zum 29. Dezember die Geste „All together now“ spendiert, wenn sie sich in das Spiel einloggen.

We're celebrating more than five million scoundrels splashing out for Sea of Thieves on Steam! To mark this milestone, anyone who plays SoT between Dec 22nd 2pm and Dec 29th 11:59pm GMT gets the All Together Now! Emote for free. Cheers! 🍻

More info: https://t.co/kgCKqvOvbB pic.twitter.com/e2nHMXFKzv

