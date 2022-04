Sea of Thieves: Legends Week feiert eine Million legendäre Piraten

Autor:, in / Sea of Thieves

Zur Feier des kürzlich erreichten Meilensteins von einer Million Piratenlegenden startet heute die Legends Week in Sea of Thieves.

Das Online-Piratenspiel Sea of Thieves hat vor Kurzem den Meilenstein von einer Million Piratenlegenden erreicht. Jeder Spieler hat die Möglichkeit, zur Piratenlegende aufzusteigen, indem er bei mindestens drei Handelsgesellschaften Rang 50 erreicht.

Zu diesem feierlichen Anlass findet ab heute die Legends Week in Sea of Thieves statt. Bis zum 11. April winken Geschenke, Boni, Einblicke und weitere Inhalte.

5. April – Brandneue Statistiken passend zum Thema Piratenlegende, die über die offizielle Webseite von Sea of Thieves sowie soziale Kanäle eingesehen werden können.

6. April – Die erste Episode einer wöchentlichen, siebenteiligen Serie über den Sea of Thieves-Partner HitboTC, auf seiner Reise vom Matrosen zur Piratenlegende. Zu sehen auf den offiziellen Twitch-Kanälen von Sea of Thieves sowie Xbox.

7. April – Exklusiver Video-Einblick in die kommende Legend of the Veil Voyage, die im weiteren Verlauf der sechsten Saison erscheinen wird. Zu sehen auf dem offiziellen Sea of Thieves-Youtube-Kanal.

8. April – In-Game-Aktivitäten bieten Piratenlegenden doppeltes Gold und Ruf für Gegenstände, die dem mysteriösen Fremden am Wochenende übergeben werden. Zusätzlichen verleihen einige Schatzgegenstände auch Athenas Fortune-Ruf.

9. April – Neben den regulären Community- und Creator-Spotlights wird dem Community-Hub ein Legenden-Spotlight hinzugefügt, welches die inspirierenden Heldentaten ins Rampenlicht rückt.

10. April – Alle Piraten erhalten einen eintägigen Gold & Ruhm-Multiplikator. Spieler, die Schätze an andere Piraten verschenken, erhalten Athena’s Fortune Feuerwerk und weitere zusätzliche Boni.

11. April – Letzter Tag der Legends Week und gleichzeitig die letzte Chance eine versilberte legendäre Augenklappe zu erhalten sowie bei den speziellen Wochenendangeboten im Piraten-Handelszentrum zuzuschlagen.