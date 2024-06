Sea of Thieves: Mit Season 13 werdet ihr zum Schurken

Autor:, in / Sea of Thieves

Sea of Thieves Season 13 steht in den Startlöchern und ein Trailer zu dieser nimmt euch mit auf die Seite der Schurken.

Unter dem Motto Become a Villain stecht ihr mit Sea of Thieves Saison 13 in See. Ein actiongeladener Trailer verspricht ein unglaubliches Spektakel mit Untoten, mächtigen Flaggschiffen und einem weltumspannenden Event, das seinesgleichen sucht. Der Startschuss für Sea of Thieves Season 13 fällt am 25. Juli.