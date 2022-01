Autor:, in / Sea of Thieves

In einer Vorschau wurden von den Entwicklern von Sea of Thieves neue Story-Erlebnisse, inklusive Seefestungen, vorgestellt.

In einem Preview Event zeigte Rare gestern Abend, was Spieler in diesem Jahr in Seas of Thieves erwarten können. Dabei stellten Creative Director Mike Chapman und sein Team viele neue Inhalte vor.

Neue Abenteuer und Mysterien

Um die lebendige Spielwelt noch weiter auszubauen, kündigte man „Abenteuer“ und „Mysterien“ an. Es handelt sich dabei ergänzend zu den regulären Seasons um zusätzliche Story-Erlebnisse, die spannende neue Geschichten erzählen.

Diese zeitlich begrenzten Abenteuer werden monatlich veröffentlicht und sind für 2-3 Wochen spielbar, ehe sie wieder verschwinden.

Den Anfang macht das Abenteuer „Shrouded Islands“. Es wird vom 17. Februar bis 03. März spielbar sein.

Über die Abenteuer sagt der Entwickler:

„Jedes zeitlich begrenzte Abenteuer bildet ein Kapitel innerhalb einer großen, übergreifenden Geschichte. Zusätzliche Cinematics sorgen dafür, dass ihr tief in die Handlung eintaucht und mit freudiger Erwartung dem Finale entgegenfiebert.“

Ein Trailer zum ersten Abenteuer wurde bereits veröffentlicht:

Parallel zu den Abenteuern finden die Mysterien statt. Sie verweilen länger im Spiel und erfordern die Lösung mysteriöser Geheimnisse, bei der die Community knifflige Rätsel lösen muss. Sowohl im Spiel als auch außerhalb.

Rare schreibt dazu:

„Mysterien tragen ihren Teil dazu bei, dass sich die Welt von Sea of Thieves umfangreicher anfühlt als jemals zuvor. Und obwohl die Themen dieser Geheimnisse alle möglichen Aspekte des Piratenlebens behandeln können, verraten wir euch bereits jetzt, dass sich das erste Rätsel um einen geheimnisvollen Mord drehen wird…“

Sea Forts und mehr in Season Six

Zusätzlich zu den regelmäßigen Seasons wird es im März mit Season Six auch Sea Forts geben.

Sechs von diesen neuen Seefestungen, die eng mit der Handlung verwoben sein werden, tauchen in der ganzen Spielwelt auf. Sie werden von patrouillierenden Phantomen beschützt und stellen euch vor Kämpfe mit geisterhaften Feinden.

Während ihr die Festung erkundet, sammelt ihr Schlüssel und stellt euch den stärksten Feinden. Am Ende gibt es dann fette Beute aus der Schatzkammer.

In der zweiten Hälfte von Season Six erfüllt Rare den Spielern dann noch einen Wunsch: neue Inhalte für legendäre Piraten. Der Entwickler plant eine exklusive Seefahrt für Legenden, die eine Reihe von neuen Herausforderungen enthält und die sich jedes Mal ändert, wenn ihr in See stecht.

Es erwarten euch neue Orte, mit speziellen Karten und unentdeckte Schätze.

Arena wird geschlossen

Rare hat sich nach langer Diskussion und dem Feedback der Community dazu entschlossen, den Arena Modus in den nächsten Monaten zu schließen.

Einerseits erfordert der wachsende Content mehr Arbeit für die Entwickler, andererseits war die Arena auch nicht so erfolgreich, wie man dachte.

Dazu heißt es unter anderem:

„Ein maßgeschneiderter kompetitiver Modus mit engagierten aber zu wenigen Spieler*innen lässt sich nur schwer mit der Zukunftsvision für Sea of Thieves in Einklang bringen. Umso mehr möchten wir uns stellvertretend für das gesamte Team bei allen Hardcore-Fans und der Arena-Community für ihre Kreativität und Leidenschaft bedanken.“

Hier könnt ihr euch das Preview Event in voller Länge anschauen: