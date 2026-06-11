Sea of Thieves: Neue Videos zeigen die Möglichkeiten von Custom Seas

Zwei neue Videos zeigen, wie Spieler in Sea of Thieves eigene Spielmodi mit Custom Seas erstellen können.

Wenige Tage nach der offiziellen Enthüllung von Custom Seas hat Rare zwei neue Videos veröffentlicht, die die umfangreichen Funktionen des kommenden Features für Sea of Thieves näher vorstellen.

Mit Season 20 erhalten Spieler erstmals die Möglichkeit, eigene Spielwelten und individuelle Spielmodi zu erstellen. Custom Seas soll dabei nahezu vollständige Kontrolle über zahlreiche Spielparameter bieten und neue Möglichkeiten für Wettbewerbe, Community-Events, Rollenspiele oder kreative Projekte schaffen.

Überblick über die Funktionen

Im ersten Video geben die Entwickler einen ausführlichen Überblick über die wichtigsten Werkzeuge von Custom Seas.

Spieler können unter anderem Regeln anpassen, Gegenstände und Gegner frei platzieren, Crews individuell zuweisen sowie zahlreiche Einstellungen über Schalter und Optionen konfigurieren. Zusätzlich steht ein Free-Camera-Modus zur Verfügung, der sich insbesondere für Aufnahmen, Events und kreative Projekte eignet.

Bereits bei der Ankündigung hatte Rare einige mögliche Einsatzgebiete vorgestellt. Dazu gehörten beispielsweise ein Wettbewerb mit Skelett-Punktesystem oder ein „Rowboat Royale“, bei dem Spieler ausschließlich mit Ruderbooten gegeneinander antreten.

Hilfe für die ersten eigenen Spielmodi

Das zweite Video richtet sich vor allem an Spieler, die ihre ersten eigenen Szenarien erstellen möchten.

Darin zeigt Rare anhand einfacher Beispiele, wie individuelle Spielmodi eingerichtet werden können. Vorgestellt werden unter anderem ein kampforientiertes Schwertduell-Szenario sowie eine inszenierte Action-Sequenz mit explosiven Effekten für kreative Videoaufnahmen.

Die Entwickler erklären dabei Schritt für Schritt die wichtigsten Menüs und Werkzeuge, um den Einstieg in die neuen Funktionen zu erleichtern.

Start mit Season 20

Custom Seas zählt zu den größten Neuerungen von Season 20 und soll Spielern deutlich mehr Freiheiten bei der Gestaltung ihrer Abenteuer bieten. Von privaten Piratenpartys über Community-Wettbewerbe bis hin zu vollständig eigenen Spielmodi sind zahlreiche Einsatzmöglichkeiten denkbar.

Sea of Thieves: Custom Seas erscheint am 18. Juni 2026 als kostenloses Update für alle Spieler.