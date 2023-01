Sea of Thieves: Neues Abenteuer The Secret Wilds spielbar

Piraten starten auf Xbox und PC heute mit „The Secret Wilds“ in ein neues Sea of Thieves Abenteuer.

Nachdem die Spieler zuvor Briggsy Andenken erfolgreich an Madame Olivia im Plunder Outpost übergeben haben, wurde die unverwechselbare Maske von Briggsy mit ihren Erinnerungen versehen.

Jetzt müssen die Piraten mithilfe der Maske in die Wildnis reisen, um mehr über den früheren Träger zu erfahren.

Über das neue Abenteuer schreibt Rare:

„Wissbegierige Crews werden bald feststellen, dass Briggsys Maske mehr als nur einen Vorteil bietet. Ihr juwelenbesetztes Auge ist kein bloßer Edelstein, sondern beherbergt das uralte Wissen über geheime Sternenfelder, die sich von dem Nachthimmel, an den sich die Piraten gewöhnt haben, stark unterscheiden. Bei richtiger Betrachtung enthüllen diese Konstellationen eine längst vergessene Geschichte von Pflicht und Aufopferung, die Briggsy auf den Weg zur Heilung brachte, auch wenn nicht alles so ist, wie es scheint…“

„Die Wiederaufnahme der Suche, die Briggsy vor so langer Zeit begonnen hat, ist ein beachtliches Unterfangen. Gerissenheit und Neugier sind gleichermaßen gefragt, wenn Tasha gerettet werden soll, vor allem, wenn in der Wildnis immer wieder seltsame, üppige Flecken auftauchen, die vermuten lassen, dass hinter den Kulissen mächtige Kräfte am Werk sind. Um eure Reise in die „Geheime Wildnis“ zu beginnen, müsst ihr bis zum 2. Februar jederzeit mit Larinna vor der Taverne sprechen, um das Abenteuer zu beginnen.“