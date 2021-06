Sea of Thieves: Piraten der Karibik segeln zum Crossover

Autor:, in / Sea of Thieves

Zwei Legenden werden aufeinander treffen: Sea of Thieves und die Piraten der Karibik.

Schließt euch mit Captain Jack Sparrow in einem brandneuen Abenteuer zusammen, wenn zwei der größten Piratenuniversen aufeinanderprallen. Eine spannende Originalgeschichte schickt die Spieler über, unter und jenseits der Sea of Thieves und stellt sie vor neue Feinde und Herausforderungen.

Die neue Kampagne, die sich über fünf unglaubliche Geschichten voller Geheimnisse und Nebenquests erstreckt, bietet Spielern eine liebevoll gestaltete Geschichte, die sie alleine oder mit ihrer Crew spielen können. Sea of Thieves: A Pirate’s Life wird für alle Spieler kostenlos sein und als Eckpfeiler der dritten Season von Sea of Thieves am 22. Juni erscheinen.

Sea of Thieves: A Pirate’s Life ist die bisher ehrgeizigste storygetriebene Kampagne des Spiels. Die Spieler werden sich auf die Suche begeben, um Jack Sparrow aus seinem Gefängnis zu befreien und die Macht des größten Piratenschatzes der Welt zu erleben, den Jack zufällig gestohlen hat. Jack wird von seinem alten Feind, dem berüchtigten Davy Jones, verfolgt, und ihre Ankunft auf der Sea of Thieves wird letztlich eine Katastrophe bedeuten, wenn Jones und seine Truppen nicht aufgehalten werden.

Selbstredend bringen neue Abenteuer auch neue Umgebungen und Herausforderungen mit sich. Im Verlauf der Geschichte werden die Spieler an der Seite von Captain Jack Sparrow gegen Davy Jones kämpfen und die Möglichkeit haben, denkwürdige Orte aus beiden Universen zu erkunden – nicht nur bis hin zu Sea of Thieves und Disneys Fluch der Karibik-Filmreihe, sondern auch die berühmten Parkattraktionen, die die Menschen seit Jahrzehnten begeistern.

Die Spieler werden sich auch einer ernsten Gefahr durch tödliche neue Feinde stellen, wo auch immer sie segeln. Furchteinflößende Phantome erfordern schnelle Reflexe, während Sirenen unter den Wellen wimmeln und ihre eigenen verheerenden Waffen einsetzen. Sogar die Decks von Schiffen sind nicht sicher, wenn es schwerfällige Ocean Crawler gibt. Diese neuen Bedrohungen werden in zukünftigen Updates überall in Sea of Thieves auftauchen, nicht nur während der Abenteuer der Spieler mit Jack Sparrow!

Das Season 3-Update mit Sea of Thieves: A Pirate’s Life wird allen Sea of Thieves-Spielern ab dem 22. Juni 2021 kostenlos zur Verfügung stehen, die das Spiel auf Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 PC oder über Steam gekauft haben, oder Spielern, die mit Xbox Game Pass Zugang dazu haben.