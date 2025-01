Sea of Thieves: Piraten werden zu Doppelgängern im neuen Update

Autor:, in / Sea of Thieves

Mit dem Mimic-Dart werden in Sea of Thieves Piraten zu Doppelgängern, und Fehlschüsse mit der Enterhakenpistole kosten keine Munition mehr.

Das Januar-Update für Sea of Thieves sticht heute in See. Im Frachtraum des Piratenschiffs hat Entwickler Rare unter anderem den Mimic-Dart verschifft. Er erlaubt es euch, für zwei Minuten das Aussehen desjenigen zu übernehmen, den ihr mit dem Pfeil trefft.

Weiterhin wurde die Enterhakenpistole verbessert. Solltet ihr mal nicht so treffsicher sein und den Schuss daneben setzen, wird die Spitze beim Rückstoß zurückkehren und keine Munition verbrauchen. Nachladen müsst ihr aber dennoch.

Piraten und solche, die es werden möchten, können sich den Trailer zum heutigen Update von Sea of Thieves anschauen und in den Patch Notes weitere Details bei einer Buddel Rum studieren.