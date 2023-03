Sea of Thieves: Qualitätsverbesserungen in Season 9

Autor:, in / Sea of Thieves

Mit dem Start von Season 9 werden auch Qualitätsverbesserungen in Sea of Thieves vorgenommen.

Zum fünften Jahrestag machte Rare ein richtiges Fass (mit Rum?) auf und gab Informationen zum Jubiläum preis, bei dem Piraten und Landratten im März in Events auf hoher See mitfeiern können.

Der Entwickler zeigte aber auch eine Vorschau auf Season 9, die bereits am 16. März in Sea of Thieves beginnt.

Erste Details zum Umfang des Updates haben wir euch gestern schon in dieser Meldung verraten.

Jetzt gibt es einige weitere.

So wird sich Season 9 auch auf die Verbesserung der Spielqualität konzentrieren, die mit Verbesserungen und Updates einhergehen.

Dazu zählt die dynamische Anpassung an Weltereignisse je nach Größe der Crew, wodurch ein fester Schwierigkeitsgrad entfällt. Rare schraubt auch die zufälligen Begegnungen für Krake und Megalodon nach oben, sodass ihr auf diese Kreaturen öfter treffen werdet.

Weiterhin werden verschiedene Aktivitäten wie Forts of Fortune neue Belohnungen für Spieler bereithalten, die das Gameplay der Sandbox lebendiger gestalten.

Die Einsatzmöglichkeiten für Dublonen werden ebenfalls erhöht. Damit lassen sich Piratenlegenden-Reisen kaufen oder Kosmetika aus vergangenen Seasons.