Sea of Thieves: Saison 9 feiert fünfjähriges Bestehen

Autor:, in / Sea of Thieves

Die neunte Staffel ist da und Sea of Thieves feiert fünfjähriges Bestehen mit neuen Inhalten, Herausforderungen, einer Deluxe Edition und vieles mehr.

Season Nine ist das neueste Inhaltsupdate für Sea of Thieves, das für alle Spieler mit Xbox Game Pass und auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 und Steam kostenlos erhältlich ist.

Im Spiel habt ihr dazu die Möglichkeit Geschenke in der Truhe des Glücks zu entdecken, neue legendäre Reisen zu erkunden und noch mehr Reichtümer und Belohnungen zu verdienen. Des Weiteren wurde neue Sea of Thieves Deluxe Edition für 49,99 Euro zum fünften Jahrestages veröffentlicht.

Sea of Thieves ist jetzt auch Steam Deck verifiziert und die passenden Patch Notes wurden auch schon veröffentlicht. Damit ihr euch einen Eindruck von dem Update machen könnt, gibt es hier das Sea of Thieves Deep Dive Video noch einmal zu sehen: