Sea of Thieves: Season 10 kommt deutlich später

Bis ihr mit Sea of Thieves Season 10 in See stechen könnt, dauert es noch. Die Verantwortlichen teilten mit, den Start auf den 19. Oktober zu verschieben. Man benötige mehr Zeit, um dieses substanziell neue Update zu veröffentlichen, hieß es in einem Tweet und dem beigefügten Video.

Auf der offiziellen Seite lässt man außerdem wissen, dass sich durch das Verschieben des Updates ganz neue Möglichkeiten aufgetan hätten. So könne man nun das große Motto aus Season 11 bereits in Season 10 einfließen lassen, was im Prinzip doppelt so viel Spielspaß bedeutet.

Wenngleich die Verschiebung bei manch einem Spieler Frust auslösen dürfte, gibt es dennoch ein paar neue Inhalte, mit denen sich die Zeit bis zum 19. Oktober zumindest teilweise überbrücken lässt.

So kann derzeit die erste von drei Geschichten abgerufen werden, die Teil der Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island-Reihe sind. Diese trägt den Namen The Journey of Mêlée Island.

Vom 4. bis 7. August steht zudem ein Gold & Glory Weekend an. Kurz darauf folgt eine Legends Week. Auch ein besonderes Community-Weekend stellen die Sea of Thieves-Kreativen in Aussicht.

