Sea of Thieves: Season 15 fügt mächtige Megalodons hinzu

Autor:, in / Sea of Thieves

Eine große Erweiterung zu The Hunter’s Call schickt Piraten in Sea of Thieves auf die Jagd nach neuen Erfolgen.

Sea of Thieves war schon immer ein wilder, ungezähmter Zufluchtsort für Piraten, aber in Saison 15 werden die Einsätze auf den verstreuten Inseln und in den offenen Gewässern noch einmal erhöht!

Mit dem neuesten kostenlosen saisonalen Update erweitert die Handelsgesellschaft The Hunter’s Call ihr Angebot erheblich, während sich zwei einzigartig mächtige Megalodons dem Kampf anschließen, und in den kommenden Monaten werden weitere aufregende Jagden folgen.

Hier ist, was ihr von Saison 15 von Sea of Thieves erwarten könnt…

The Hunter’s Call wächst

In Saison 15 geht es darum, die wildere Seite des Lebens in Sea of Thieves zu erforschen, und wer wäre besser geeignet als The Hunter’s Call, um die Führung zu übernehmen?

Diese Handelsgesellschaft, die erstmals mit dem Jubiläums-Update 2019 eingeführt wurde, hebt sich von den anderen ab und konzentriert sich auf die Fischerei und, wie der Name schon sagt, die Jagd.

Bislang konnten Piraten bis zu Rang 50 aufsteigen, indem sie Fisch und Fleisch an die Vertreter von The Hunter’s Call an den Seaposts oder neuerdings auch an die Herrscher in deren Namen lieferten.

Ab Saison 15 erfährt The Hunter’s Call jedoch eine große Erweiterung. In erster Linie wird sie mit anderen Handelsgesellschaften in Bezug auf die Aufstiegschancen gleichgestellt, indem die Höchstgrenze für den Ruf auf 100 angehoben wird und fünf Stufen der Auszeichnung hinzugefügt werden.

Das bedeutet, dass ihr mit der Kompanie weiter aufsteigen könnt, als es bisher möglich war, und dabei themenbezogene Kosmetika freischaltet.

Außerdem könnt ihr zum ersten Mal die Abgesandtenflagge des Rufs des Jägers hissen, was euch höhere Belohnungen für abgegebene Schätze einbringt – allerdings um den Preis, dass ihr euch zur Zielscheibe für alle Reaper macht, die in der Nähe auf der Lauer liegen!

Gleichzeitig bieten neue Fischerei- und Schlachtzugsreisen die Möglichkeit, sich auf die Suche nach unternehmensspezifischer Beute zu begeben, darunter exotische Fischschätze, die aus den Tiefen aufgetaucht sind und euch reich machen können…

Megalodon-Mutationen

Mit The Hunter’s Call wachsen auch die neuen Gefahren in den Meeren, vor allem zwei furchterregende uralte Megalodons, die aus dem Meer der Verdammten herübergekommen sind und bereit sind, ein Blutbad anzurichten, mit Fähigkeiten, die sie wesentlich gefährlicher machen als jeden gewöhnlichen Hai.

Der gefürchtete Redmaw ist aus den kochenden Tiefen aufgestiegen, in Flammen gehüllt und verfügt über einen verheerenden explosiven Angriff, mit dem er jedes Schiff abfackelt, das ihm zu nahe kommt. Haltet euer Wasserfass voll, um mit ausbrechenden Bränden fertig zu werden, oder ihr werdet euch schnell auf dem heißen Stuhl wiederfinden!

In der Zwischenzeit quält der gepanzerte Barnacled Dread die Seeleute mit aalelektrischen Invasionen, indem er diese furchterregenden Ozeankrabbler auf die Decks der angreifenden Schiffe schleudert. Wehrt die Angreifer ab, während ihr mit euren Kanonen die Korallenpanzerung des Megalodons aufbricht, bis ihr die Bestie direkt angreifen könnt!

Diese furchterregenden Monster bieten verlockende Beute, wenn man sie besiegt, aber es ist nicht immer einfach, sie zu finden.

Hier sind die Abgesandten des Rufs des Jägers im Vorteil: Schiffe, die eine Abgesandtenflagge der Stufe 5 tragen, können mit Hilfe ihrer Kartentafel die Standorte der antiken Megalodons ausfindig machen und sich kopfüber in den Kampf stürzen…

Hunter’s Gear

Mit einer neuen Saison gibt es wie immer 100 neue Stufen des Ansehens und alle damit verbundenen Belohnungen zu verdienen! Ihr könnt euch neue thematische Kosmetika wie die Kleidung des Hungrigen Jägers sowie einen Haufen Gold, Dublonen und antike Münzen verdienen, während ihr mit dem Kauf eines Plünderungspasses auch die rätselhafte Sammlung Dynastie der Tiefe und zusätzliche 750 antike Münzen freischalten könnt.

Die Ladenbesitzer des Piraten-Emporiums stellen diesen Monat außerdem das fabelhafte Rokoko-Set vor, das euch einlädt, in feinster historischer Mode zu schwelgen. Diese Kollektion umfasst ein Schiffsset mit optionalen Sammlerobjekten, Waffen, Kostümen und Make-up, um allen Aspekten des Piratenlebens ein pompöses Flair zu verleihen.

Neigt ihr zu den essbaren Künsten? Dann ist das Kadetten-Emote-Paket mit vier Emotes zum Thema Kochen genau das Richtige für euch, um euch in kulinarische Stimmung zu versetzen!

All dies und mehr

Damit die neuen Inhalte nicht aus dem Ruder laufen, werden nicht alle Features von Saison 15 gleich zum Start verfügbar sein! Die monatlichen Updates im März und April werden weitere Features zum Thema Jagd liefern, wie im Launch-Trailer zu Saison 15 angeteasert.

In den nächsten Monaten könnt ihr euch auf einen neuen Jagdspeer freuen, den ihr werfen könnt und der sich als äußerst effektiv beim Erlegen von wilden Tieren erweisen wird, und ihr werdet eine plötzliche Erweiterung des Spektrums an Wildtieren erleben, die ihr auf euren Reisen sehen werdet.

Im Anschluss daran werden sich einige weniger passive Wildschweine auf den Inseln niederlassen und ihre eigenen Beuteverstecke beschützen…

Um die lebhafte lokale Fauna unter Kontrolle zu halten, bietet The Hunter’s Call den Piraten neue Jagdreisen an, auf denen sie ein wildes Großes Wildschwein suchen oder sich auf die Fährte eines wütenden Megalodons begeben, der auf den Wellen für Chaos sorgt.

Um alle Änderungen, die bald auf den Meeren eintreten werden, in den Griff zu bekommen, solltet ihr euch die monatlichen Release-Notizen ansehen, wenn die entsprechenden Updates live gehen!