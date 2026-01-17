Sea of Thieves: Season 18 Act 2 bringt das Molten Sands Fortress zurück

Mit dem offiziellen Trailer zu Sea of Thieves Season 18 Act 2 rückt ein überarbeitetes World Event in den Mittelpunkt, das die Meere erneut zum Beben bringt.

Das Molten Sands Fortress kehrt in einer erweiterten Fassung zurück und bietet Piraten eine Herausforderung, die nur von erfahrenen Emissaries ausgelöst werden kann. Wer eine Handelskompanie Flagge hisst und den fünften Rang erreicht, erhält die Möglichkeit, das Event zu aktivieren und sich den Weg zu wertvollen Schätzen zu erkämpfen.

Der Trailer zeigt, wie das Fort in neuer Stärke auftritt und Crews dazu zwingt, sich nicht nur gegen die Bedrohungen im Inneren zu behaupten, sondern auch gegen andere Spieler, die von den potenziellen Belohnungen angelockt werden. Die Entwickler setzen auf ein Szenario, das Spannung erzeugt und die Dynamik zwischen den Crews verstärkt, während das Fort selbst mit intensiven Gefechten und einer feurigen Atmosphäre aufwartet.

Die Aussicht auf bedeutende Beute sorgt dafür, dass das Molten Sands Fortress zu einem Brennpunkt der aktuellen Season wird. Emissaries, die das Event auslösen, müssen sich auf Konfrontationen einstellen, denn die Aktivierung zieht unweigerlich die Aufmerksamkeit anderer Piraten an.

Sea of Thieves Season 18 Act 2 erweitert damit das bestehende Endgame und liefert ein Update, das sowohl Risiko als auch Belohnung spürbar erhöht.