Sea of Thieves: Season 19 Act 3 bringt Chaos mit sechs Sloop-Crews

Mit Season 19 Act 3 erweitert Sea of Thieves das Spiel um das neue Event „Last Ship Standing“, bei dem sechs Sloop-Crews gleichzeitig in einer groß angelegten Seeschlacht gegeneinander antreten.

Der neue Modus wird als regelmäßiges Event eingeführt und legt den Fokus vollständig auf intensive PvP-Gefechte. Spieler kämpfen dabei um das letzte verbleibende Schiff und müssen ihre Crewkoordination sowie ihre Fähigkeiten in Seegefechten unter Beweis stellen.

Inhalte von Sea of Thieves Season 19 Act 3

Neues „Last Ship Standing“-Event

PvP-Seeschlachten mit sechs Sloop-Crews

Regelmäßig wiederkehrender Spielmodus

Hohe Allegiance-Belohnungen

Neue kosmetische Gegenstände und Belohnungen

Neben den Gefechten stehen auch neue Belohnungen im Mittelpunkt. Erfolgreiche Crews können zusätzliche Allegiance-Fortschritte verdienen und exklusive kosmetische Inhalte freischalten.

Rare beschreibt das Event als ideale Gelegenheit für Spieler, ihre Kampffähigkeiten auf hoher See gegen andere Crews zu testen und sich in chaotischen Mehrspieler-Schlachten zu beweisen.