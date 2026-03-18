Sea of Thieves: Season 19 bringt Fights & Festivals auf die Meere

Faction Battles und der neue Bilge Rats Weekender prägen die Inhalte von Season 19 in Sea of Thieves.

Sea of Thieves startet am 19. März 2026 mit Season 19: Fights & Festivals in eine neue Runde Piraten-Abenteuer. Die Saison bringt sowohl Verbesserungen bei den Faction-Battles als auch ein regelmäßiges Festival-Event namens The Bilge Rats Weekender.

Faction-Battles wurden angepasst, um schnellere und deutlich häufigere Gefechte zu ermöglichen. Spieler können so noch intensivere Schlachten auf See erleben und ihre Fähigkeiten im Kampf gegen rivalisierende Crews testen.

Der Bilge Rats Weekender ergänzt die Saison durch ein abwechslungsreiches Festival voller Schabernack, Belohnungen und Überraschungen. Fans dürfen sich auf Events, Wettbewerbe und zahlreiche Möglichkeiten freuen, Schätze zu erbeuten und ihre Piratenkarriere auszubauen.

Das Content-Update-Video zeigt alle neuen Features, Events und Anpassungen, die Sea of Thieves in Season 19 bereithält.