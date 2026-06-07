Sea of Thieves: Season 20 führt Custom Seas mit neuen Spieloptionen ein

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Image: Microsoft

Sea of Thieves: Season 20 „Custom Seas“ erweitert das Piraten-Abenteuer.

Neue Inhalte für alle Piraten auf hoher See: Sea of Thieves bekommt mit Season 20 ein umfangreiches Update mit dem Titel „Custom Seas“, das beim Xbox Games Showcase 2026 vorgestellt wurde.

Im Mittelpunkt steht dabei die Möglichkeit, das Spielerlebnis deutlich freier zu gestalten. Ob gemeinsame Multiplayer-Sessions mit mehreren Crews, kreative Spielmodi oder entspannte Community-Treffen – die neue Season erweitert die Optionen für individuelle Spielerlebnisse auf hoher See.

Ein Highlight ist die Einführung neuer Custom-Features, mit denen Spieler eigene Spielvarianten erstellen können. Dazu zählen unter anderem frei gestaltbare Sessions, neue soziale Aktivitäten und zusätzliche Möglichkeiten, gemeinsam mit anderen Crews Inhalte zu erleben.

Auch für kreative Spieler bringt Season 20 neue Werkzeuge: Mit einer integrierten Free Camera lassen sich künftig beeindruckende Screenshots direkt im Spiel aufnehmen, wodurch die visuelle Dokumentation von Abenteuern deutlich erweitert wird.

Der neue Trailer zeigt dabei vor allem den sozialen und kreativen Fokus der Season. Statt klassischer Content-Erweiterung steht diesmal die Freiheit der Spieler im Vordergrund, eigene Erlebnisse auf See zu gestalten.

Mit „Custom Seas“ setzt Entwickler Rare den Fokus klar auf Community-getriebene Inhalte und flexible Spielgestaltung innerhalb von Sea of Thieves.

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