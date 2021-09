Sea of Thieves: Season 4 sticht kostenlos in See

Autor:, in / Sea of Thieves

Taucht in der vierten Staffel von Sea of Thieves in die Tiefen der Meere ein – und zwar kostenlos!

Season Four ist das neueste Inhaltsupdate für Sea of Thieves, das heute am 23. September für alle Spieler mit Xbox Game Pass und über Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und Steam kostenlos erhältlich ist.

Taucht in das versunkene Königreich ein, um Rätsel zu lösen und die Geheimnisse der Schreine zu lüften, oder kämpft euch durch Wellen von Meereskriechern und Sirenen, um die Schätze zu plündern.

Der saisonale Fortschritt ermöglicht es allen Spielern, Ruhm und Belohnungen zu verdienen, mit einer neuen Reihe von Prüfungen und Operationen, um die Progression zu steigern und mit einem optionalen Plünderungspass den Belohnungspool zu erweitern.