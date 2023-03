Sea of Thieves: So wird der fünfte Jahrestag gefeiert

Autor:, in / Sea of Thieves

Das fünfjährige Bestehen von Sea of Thieves wird den ganzen Monat lang mit der Community gefeiert.

Das Piratenabenteuer Sea of Thieves wird fünf Jahre alt! Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, wird es für Spieler im März eine Reihe von Aktivitäten, Boni und Beute geben.

Den Anfang bei den Feierlichkeiten macht das Event Marauder’s Medley. Im Laufe von zehn Tagen werden darin Herausforderungen aus Updates und Erweiterungen der letzten fünf Jahre aufgegriffen. Hier bekommt ihr eine Tour der größten Hits und denkwürdigsten Momente geboten und schaltet durch die Erfüllung von Zielen Kosmetika frei.

Weiter geht es mit einem Login-Bonus. Wer sich zwischen dem 17. und 22. März in Sea of Thieves einloggt, der bekommt die feierliche Figur der Glänzenden Legende.

Darüber hinaus werden Rabatte im Emporium geboten. Vom 17. bis 28. März umfasst das Angebot einige klassische Schiffssets, Kostüme, Waffen und Sea of Thieves: A Pirate’s Life. Dort wartet auch kostenlos die Geste „Down the Hatch“ auf Besucher.

Eine Reihe von begehrten Skins und kostenlose Ausrüstung können sich Piraten sichern, in dem sie auf Twitch anderen Spielern in Sea of Thieves zuschauen. Vom 16 bis 20. März könnt ihr bei dieser Aktion eure Kosmetiktruhen auffüllen.

Pünktlich am 20. März, wenn Sea of Thieves seinen Jahrestag feiert, wird Rare einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge veröffentlichen, der über die Entwicklungsreise des Spiels berichtet. Der Film enthält bisher unveröffentlichtes Filmmaterial und einen offenen Blick auf die Höhen und Tiefen zur Entstehung des Spiels.

Hier ein Trailer zu Dokumentation:

Schließlich wird der Entwickler vom 25. bis 27. März ein besonderes Community-Wochenende veranstalten. Es geht doppelt so lang wie die bisherigen Events und umfasst für Spieler große Multiplikatoren. Dazu gibt es exklusive Login-Boni (goldene und schwarze Community-Tag-Flagge, Verkleidungsemote „Bäckerfass“) sowie eine kostenlose Piratenlegendenreise für alle, die sich in diesem Zeitraum des Events ins Spiel einloggen.

Zusätzlich werden von uralten Skeletten 50 Millionen antike Münzen verteilt, wenn es die Community es bis zum Grad des fünften Abgesandten schafft. Achtet also darauf, wenn die Skelette im Spiel auftauchen.

Aufzeichnung des Sea of Thieves Anniversary Live-Streams: