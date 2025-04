Sea of Thieves: Sticht bald auch im Battle.net in See

Autor:, in / Sea of Thieves

Das Piratenabenteuer Sea of Thieves wird bald auch über das Battle.net spielbar sein.

Xbox Game Studios bringt sein erfolgreiches Piratenabenteuer Sea of Thieves zum Battle.net. Der Release ist für den 22. Mai vorgesehen.

Sea of Thieves kann via Battle.net in der Standard-, Deluxe- und Premium Edition vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten die Cobalt Kestrel-Waffen.