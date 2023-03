Sea of Thieves: Stream zum 5. Geburtstag mit Vorschau auf Season 9

Autor:, in / Sea of Thieves

Kaum zu glauben, doch Sea of Thieves feiert am 20. März seinen fünften Geburtstag! Rare hat für diesen Meilenstein eine Bootsladung voller Dinge geplant und wird diese mit allen Piraten und Landratten in einem Stream teilen.

Der Entwickler plant den Stream bereits einige Tage vorher. Am 6. März um 18:00 Ur deutscher Zeit sticht der Live-Stream in See.