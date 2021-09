Sea of Thieves: Tisch im Controller-Design für das Hauptquartier gefertigt

Garry Jones alias @MindtheMaker hat einen Xbox-Tisch gebaut. Dieser ist dem Sea of Thieves Controller nachempfunden und wurde extra für RARE angefertigt.

Garry leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und wie seine Frau auf Twitter berichtet, hat er angefangen Dinge zu bauen, um besser mit seiner Erkrankung klarzukommen. Voller Stolz hat sie ein paar Bilder von seiner Arbeit veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

He started making things as a hobby in order to help cope with PTSD about 15 mo the ago, and now he’s making actual works of art. He’s amazing.

— Amy Jones (@jimsyjampots) September 1, 2021