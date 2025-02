Sea of Thieves: Titelbildschirm und Musik für Season 15 enthüllt

Autor:, in / Sea of Thieves

Erhaltet eine Vorschau auf den Titelbildschirm und die Musik von Sea of Thieves: Season 15.

Jede Menge Beute für Piraten, spannende Entdeckungen und neue Gefahren können Spieler mit dem Start von Season 15 in Sea of Thieves am 20. Februar erwarten.

Um die Vorfreude auf die neue Saison im Piratenspiel zu schüren, hat Entwickler Rare den neuen Titelbildschirm samt musikalischer Vorschau in einem Video veröffentlicht.