Sea of Thieves: Unter den bestverkauften Spielen im PlayStation Store im Juni

Gleich zwei Monate in Folge ist Sea of Thieves in den Top 5 der am bestverkauften Spiele für PlayStation 5.

Im Mai belegte das Piratenspiel von RARE und Microsoft Game Studios sowohl in den Regionen USA/Kanada als auch in der EU den ersten Platz.

Jetzt liegen die Charts für Juni vor.

Zwar schippert Seas of Thieves nicht mehr ganz vorn mit dabei, dennoch landete das Spiel in der Region USA/Kanada auf dem vierten Platz. In der Region EU befindet an sich sogar auf Platz 3.