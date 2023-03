Sea of Thieves: Wie vor zehn Jahren die Idee zum Piratenspiel entstand

Autor:, in / Sea of Thieves

Während die Spieler seit fünf Jahren Piratenabenteuer in Sea of Thieves erleben, wurde der Grundstein der Idee vor 10 Jahren gelegt.

Das Rare-Entwicklerteam schaut zurück auf die Evolution von der ersten Idee, über den Prototyp bis zum Release und den danach folgenden Weiterentwicklungen.

Zuerst entstand im Brainstorming des Konzept „Spieler erschaffen Geschichten gemeinsam“, dabei dachte das Team zunächst an ein Spiel mit Spionen. Nach kurzer Zeit folgte die Erkenntnis, dass dieses Thema nicht die gewünschten Freiheiten bot. Es wurden Dinosaurier oder Werwölfe gegen Vampire in Erwägung gezogen, schlussendlich fiel die Entscheidung auf Piraten.

„An Pirat gefiel uns ganz besonders, dass sie vordefinierte Rollen einnehmen“, erläuterte Studioleiter Craig Duncan. „Eine Crew steht bereits für eine kleine Gruppe von Leuten, die gemeinsam auf Abenteuer gehen. So könnten wir alle angedachten Spielprinzipien verbinden, denn Pirat spielen nach ihren eigenen Regeln, geleitet von ihrem individuellen Abenteuergeist. Sie können nach Reichtum oder dem Geist der See selbst suchen. Als wir mehr auf dem Konzept der Piraten herumdachten, merkten wir schnell: ‘Das ist es. Das funktioniert.’ Und dann begann die ganze harte Arbeit.“

Die richtigen Personen kamen zur richtigen Zeit zusammen, und die Arbeit am Prototyp begann. Dabei lag der Fokus anfangs eindeutig auf dem Spielspaß. Die einfache Konzeptionierung des Prototyps ermöglichte es den Entwicklern, Änderungen sehr schnell einzubauen, so kontinuierliche Verbesserungen umzusetzen. Nach einer Zeit der Geheimhaltung war es so weit, die Präsentation vor der Chefetage zu halten. Während bei derartigen Terminen üblicherweise Powerpoint-Präsentationen und Zahlen diskutiert werden, drückten die Rare-Entwickler dem Xbox-Leiter Phil Spencer und Creative Director Kudo Tsunoda jeweils einen Controller in die Hand und ließen sie die Idee selbst am Bildschirm erleben. Wie wir bereits wissen, erhielt das Projekt den Zuschlag.

Nun folgte eine Reihe technischer Herausforderungen. Durch den Wechsel von Unity auf die Unreal-Engine verlangsamte sich der Entwicklungsprozess. Das Team sah sich gezwungen, geplante Features zu streichen, um den Zeitplan einzuhalten. Ein weiterer Grund für die anfänglich knappen Inhalten war mangelnder Speicher. Der spielbare Prototyp war in Punkto Features somit fortschrittlicher, als die erste veröffentlichte Version des Spiels. Zum Erscheinen des Spiels hagelte es sodenn Kritik. Viele Kritiker hatten laut ihren Angaben zwar Spaß am Spiel, sie bemängelten zu wenig Inhalte und Bugs.

Produzent Joe Neat erzählte: „Wir haben unsere Roadmap über den Haufen geworfen. Sobald wir das Spiel auf den Markt gebracht hatten, dachten wir uns: ‚Okay, ein ganz neues Kapitänssystem, das ist nicht das, was die Leute jetzt wollen‘. Sie wollten, dass das, was sie hatten, weiter ausgebaut wird. Sie wollten kein weiteres System, das auf den vorhandenen Elementen aufbaut – so haben wir unsere Pläne sofort geändert.“

Zuerst konzentrierten sich die Entwickler darauf, Feedback der Spieler aufzunehmen und deren Wünsche umzusetzen. Nach und nach gelang es dem Team, wieder den Kurs auf die Ambitionen ihres Prototyps zu lenken.

Schiffsbrände, das Kapitänsamt und die Möglichkeit, Schätze zu vergraben, die von anderen Spielern gefunden werden können, fallen darunter. Aber auch komplett neue Ideen wie das Pirates Life-Update, das Crossover mit Disneys Fluch der Karibik zeigten neue Möglichkeiten und technische Fortschritte.

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums hat sich das Sea of Thieves einige Aktionen und Boni überlegt.

Der neue Golden Sands Outpost wo man eine zeitlich begrenzte Bilderwand zum fünften Jubiläum besuchen kann

Der Piratenbasar bietet noch bis zum 28. März einen üppigen Anniversary-Sale. Es winken bis zu 60 Prozent Rabatt und kosmetische Items von kultigen Sets, klassische Rare-Designs oder aus dem Event rund um Disneys Fluch der Karibik

Vom 25. bis zum 27. März findet ein besonderes Community-Wochenende statt, hier warten kostenlose Geschenke und nützliche Ingame-Multiplikatoren

Ein mehr als eine Stunde umfassender Dokumentarfilm „Voyage of a Lifetime“, der anlässlich des fünften Jahrestages gedreht wurde