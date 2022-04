Sea of Thieves: Zeitlich begrenztes Event The Shrouded Deep gestartet

Autor:, in / Sea of Thieves

Es wurde ein Gameplay-Trailer für das momentan stattfindende Abenteuer-Event in Sea Of Thieves veröffentlicht.

Beginnend heute startet das zeitlich begrenzte Event The Shrouded Deep: A Sea of Thieves Adventure und läuft noch bis zum 12. Mai.

Es ist Zeit erneut die Crew zu versammeln und sich ins nächste Abenteuer auf den Weltmeeren von Sea of Thieves zu stürzen. In dem neuen Event The Shrouded Deep, müsst ihr mit eurer Mannschaft Bestien beschwören und den Kampf gegen den längst ausgestorbenen Megalodon aufnehmen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit beim Kampf gegen Flameheart neue Belohnungen freizuschalten.

Das Event ist vom 21. April bis zum 12. Mai datiert und wie üblich in der Xbox GamePass Version von Sea Of Thieves enthalten. Falls ihr nicht Mitglied im GamePass seid, gibt es das Spiel im Moment auch im Sale für 19,99 € anstatt 39,99 €.

Sea of Thieves für Xbox herunterladen – 39,99 € 19,99 € oder Xbox Game Pass